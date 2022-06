Un giorno di pioggia a New York film stasera in tv 24 giugno: cast, trama, streaming

Un giorno di pioggia a New York è il film stasera in tv venerdì 24 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un giorno di pioggia a New York film stasera in tv: cast

LA regia è di Woody Allen. Il cast è composto da Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Suki Waterhouse, Rebecca Hall, Cherry Jones, Annaleigh Ashford, Griffin Newman, Taylor Black, Kathryn Leigh Scott, Natasha Romanova, Jacob Berger.

Un giorno di pioggia a New York film stasera in tv: trama

Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning) programmano un weekend romantico a New York approfittando di un impegno di lavoro della ragazza che è riuscita a ottenere l’intervista con un regista in crisi, Roland Pollard. Ma i piani vanno in fumo non appena i due mettono piede in città, non solo a causa della pioggia che dà il titolo al film. Fin dall’inizio i ragazzi si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e avventure bizzarre, ciascuno per proprio conto. Così, mentre Ashleigh va a caccia della notizia perfetta, boicotta l’invito del suo fidanzato che voleva presentarla ai genitori e si ritrova in compagnia del divo Francisco Vega, Gatsby riceve una parte in un film accanto alla seducente Shannon, interpretata da Selena Gomez, che lo farà riflettere sul suo rapporto con Ashleigh.

Un giorno di pioggia a New York streaming

Un giorno di pioggia a New York streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Un giorno di pioggia a New York film stasera in tv: trailer

