Transformers La Vendetta del Caduto film stasera in tv 25 giugno: cast, trama, streaming

Transformers La vendetta del caduto è il film stasera in tv sabato 25 giugno 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Transformers La Vendetta del Caduto cast

La regia è di Michael Bay. Il cast è composto da ORI: Shia LaBeouf, Megan Fox, John Turturro, Rainn Wilson, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Isabel Lucas, Matthew Marsden, Ramon Rodriguez.

Transformers La Vendetta del Caduto trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Da due anni la guerra fra due razze rivali di robot alieni è finita e il giovane Sam Witwicky (Shia LaBeouf) malgrado le sue gesta eroiche, è ancora il ragazzo di prima, con gli stessi problemi dei suoi coetanei. Sam deve decidere se partire per frequentare il college e quindi se separarsi per la prima volta dai suoi affetti: la sua ragazza Mikaela (Megan Fox), i suoi genitori (Kevin Dunn e Julie White) e il suo nuovo e fidato amico “robot” di nome Bumblebee.

Sam desidere essere un ragazzo normale con una vita normale, ma gli eventi non glielo consentiranno. Gli Autobot, che credevano che la pace fosse ormai definitiva, scoprono che il cadavere di Megatron è stato trafugato e riportato in vita da Skorpinox. Ora anche lui si appresta a tornare insieme agli altri nemici e ai rinforzi dei Decepticon. Gli Autobot serrano i ranghi per prepararsi all’estrema difesa. Sam non può mancare.

Transformers La Vendetta del Caduto streaming

Transformers La Vendetta del Caduto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Transformers La Vendetta del Caduto film stasera in tv: trailer

