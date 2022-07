Scherzi A Parte torna stasera in tv giovedì 30 giugno 2022 in onda in prima serata su Canale 5. A condurre la nuova edizione dello storico programma che si prende gioco dei personaggi famosi ci penserà Enrico Papi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni con ospiti e vittime degli scherzi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Scherzi A Parte ospiti e anticipazioni 30 giugno 2022 su Canale 5

Dopo il grande successo delle prime puntate, in prima serata su Canale 5 quarto appuntamento con Scherzi A Parte, il programma più irriverente della televisione condotto da Enrico Papi. Questa settimana gli ospiti in studio sono: il giornalista Nicola Porro, l’influencer Paola Di Benedetto, l’attore Antonio Zequila, il pugile Clemente Russo, il comico Scintilla (Gianluca Fubelli) e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Non mancherà lo scherzo in diretta (dopo quelli già orchestrati ai danni di Orietta Berti, Giulia Salemi e Ciccio Graziani) realizzato in prima persona da Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti in studio e della bellissima Elisabetta Gregoraci, preziosa presenza femminile di questo appuntamento.

Scherzi A Parte streaming

Scherzi A Parte streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Scherzi A Parte sui social

Per commentare in diretta il game show Scherzi A Parte con Enrico Papi basta andare sull'hashtag #ScherziAParte, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

Scherzi A Parte: link utili