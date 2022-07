The Burning Plain Il confine della solitudine film stasera in tv 3 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

The Burning Plain Il confine della solitudine è il film stasera in tv domenica 3 luglio 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Burning Plain Il confine della solitudine film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2008

REGIA: Guillermo Arriaga

CAST: Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, José María Yazpik, Joaquim de Almeida, Tessa Ia, Diego J. Torres, Brett Cullen, J.D. Pardo, Fernanda Romero, Danny Pino, Stacy Marie Warden, Taylor Warden, TJ Plunkett, Kacie Thomas, Sean McGrath

DURATA: 147 Minuti

The Burning Plain Il confine della solitudine film stasera in tv: trama

Sylvia, splendida manager di un ristorante, donna in apparenza fredda e distaccata nasconde, nel profondo del cuore, una tempesta di emozioni. Quando uno straniero originario del Messico piomba nella sua vita, costringendola ad affrontare un passato volutamente accantonato, Sylvia viene praticamente catapultata in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Un viaggio che ripercorre la storia di Maria (Tessa Ia), una ragazza messicana, Mariana (Jennifer Lawrence) e Santiago (JD Pardo), due teenagers di Las Cruces (New Mexico) e Gina (Kim Basinger), una casalinga.

The Burning Plain Il confine della solitudine film stasera in tv: curiosità

Il personaggio di Sylvia è interpretato dal premio Oscar Charlize Theron.

La pellicola rappresenta il debutto alla regia per lo sceneggiatore Guillermo Arriaga.

The Burning Plain Il confine della solitudine streaming

The Burning Plain Il confine della solitudine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Burning Plain Il confine della solitudine film stasera in tv: trailer

