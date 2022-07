NEW AMSTERDAM 4 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento venerdì 8 luglio 2022. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 8 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 16 Per tutta la notte. Max, Iggy, Bloom, Reynolds, Trevor, Mia, Elizabeth e Gladys decidono di fare bisboccia in un locale di karaoke. Casey non vorrebbe andare a causa della vecchia ruggine che permane fra lui e la Bloom, ma si lascia convincere da Gladys e li raggiunge dopo aver incontrato un amico. Nel corso della serata arriva la Sharpe con la valigia direttamente dall’aeroporto e si unisce a loro. Max è felicissimo di vederla perchè ha deciso di farle quella sera stessa una proposta di matrimonio e vorrebbe andare via immediatamente ma la Sharpe ha voglia di festeggiare, tutti cantano e si ubriacano e fanno le ore piccole. Iggy è attratto da Trevor che lo corteggia palesemente e ha la tentazione di togliersi un capriccio. Il giorno dopo, al lavoro, Iggy e Reynolds combattono contro i postumi della sbornia, mentre Max, avendo bevuto meno, è lucido ed eccitato all’idea del Consiglio di Amministrazione che si terrà in serata durante il quale ha programmato di far destituire Veronica.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 8 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 17 Questioni irrisolte. Le conseguenze della sfortunata serata karaoke si fanno ancora sentire sui medici del New Amsterdam: Max e Helen discutono del loro futuro, Martin affronta Iggy, che continua a minimizzare a proposito dei suoi flirt sul lavoro, e la dottoressa Bloom decide di aiutare Leyla ad affrontare una situazione che potrebbe compromettere tutta la sua vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 8 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 18 Senza dubbi. Max organizza un piano per far allontanare Veronica dal New Amsterdam una volta per tutte; Helen affronta le sue complicazioni mediche; Iggy aiuta due pazienti ad affrontare una rottura che lo costringe a riflettere sul proprio matrimonio. Reynolds cerca disperatamente un chirurgo vascolare per salvare la vita a un paziente e riesce a trovarne uno all’ultimo minuto. Mia prende in cura il paziente della Bloom e lo sottopone alla coppettazione, mentre tutti cercano di scoprire se ha la sclerosi multipla, ma grazie a questo, la Bloom gli diagnostica la celiachia. Iggy è alle prese con Isaac e Juliet. Si sono rimessi insieme, ma lei si è vendicata umiliandolo e offendendolo davanti a tutti. E infine Max, viene respinto da Sharpe quando si presenta alla sua seduta, ma a casa i due si chiariscono.

New Amsterdam 4 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

New Amsterdam sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv New Amsterdam in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #NewAmsterdam, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su New Amsterdam segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

New Amsterdam: link utili