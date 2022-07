La canzone della vita Danny Collins film stasera in tv 12 luglio: cast, trama, streaming

La canzone della vita Danny Collins è il film stasera in tv martedì 12 luglio 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La canzone della vita Danny Collins film stasera in tv: cast e regia

La regia è di Dan Fogelman. Il cast è composto da Melissa Benoist, Al Pacino, Jennifer Garner, Christopher Plummer, Josh Peck.

La canzone della vita Danny Collins film stasera in tv: trama

Al Pacino interpreta Danny Collins, rockstar alle prese con l’inesorabile, la vecchiaia, e determinato a non cederle il passo. Disilluso e sommerso dai rimorsi, Danny un giorno scopre che, quarant’anni prima, quando era solo agli esordi, John Lennon in persona gli aveva scritto una lettera di riconoscimento, in cui lo metteva anche in guardia sulle conseguenze del successo sfrenato. Per Danny è come un risveglio, un’ultima chiamata per provare a recuperare gli errori di una vita e ritrovare il vero senso dell’esistenza.

La canzone della vita Danny Collins streaming

La canzone della vita Danny Collins streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La canzone della vita Danny Collins film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=X2hq40NR1sg&ab_channel=HOMECINEMATRAILER

