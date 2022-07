The Old Man & the Gun film stasera in tv 13 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

The Old Man & the Gun è il film stasera in tv mercoledì 13 luglio 2022 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Old Man & the Gun film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: David Lowery

CAST: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits, Tika Sumpter, Elisabeth Moss, Keith Carradine, Isiah Whitlock Jr., John David Washington

DURATA: 93 Minuti

The Old Man & the Gun film stasera in tv: trama

Il film racconta la storia vera di Forrest Tucker (Robert Redford), dalla coraggiosa fuga dal carcere di San Quintino all’età di 70 anni fino a una serie di colpi senza precedenti che incantarono il pubblico e lasciarono le forze dell’ordine a brancolare nel buio. A dare la caccia a Tucker sono il detective John Hunt (Casey Affleck), sempre più affascinato dalla dedizione di Forrest all’arte del furto, e una donna (Sissy Spacek) che lo ama nonostante la professione che si è scelto.

The Old Man & the Gun recensione

Robert Redford ha sempre regalato ottime performance sul grande schermo e anche in questo caso non delude, questo è il film perfetto per rappresentare l’addio alla recitazione di un icona di Hollywood. Fin dai suoi esordi in film come Butch Cassidy e Sundance Kid fino a piccoli ruoli in film come Pete’s Dragon oggi, Robert Redford ha sempre avuto il carisma per incantare il suo pubblico. La sua spensieratezza giovanile lo rende senza età. La chimica tra Redford e Spacek è buona, ed è ancora affascinante come sempre. Per ricreare la tecnica cinematografica e lo stile tipici del cinema degli anni Settanta di cui Redford è stato un alfiere il regista Lowery ha utilizzato il Super16. Si tratta di un buon film, ma non eccezionale. Ha certamente una buona dose di momenti molto divertenti, in particolare quelli che si riferiscono a tentativi di rapina in banca e alle ripetute fughe dal carcere. Detto questo, il film ha alcuni problemi evidenti con la struttura narrativa. Il ritmo e l’azione sono deboli e non ci sono momenti veramente coinvolgenti ed emozionanti. Anche la colonna sonora è disomogenea e di scarso sostegno allo sviluppo della storia. Si tratta comunque di un film perfetto per l’addio alla recitazione da parte di un grandissimo attore e per rendere omaggio a una delle più grandi icone di Hollywood.

The Old Man & the Gun film stasera in tv: curiosità

Nella sequenza in cui vengono rievocate le innumerevoli evasioni del protagonista, sono state inserite alcune delle più celebri interpretazioni di Redford tra cui La caccia e Butch Cassidy and the Sundance Kid.

The Old Man & the Gun streaming

The Old Man & the Gun streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Old Man & the Gun film stasera in tv: trailer

