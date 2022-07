NEW AMSTERDAM 4 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il nuovo appuntamento venerdì 15 luglio 2022. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 15 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 19 Il momento della verità. Max cerca di contrastare l’acquisizione della U.M.I. da parte di Victoria, e tutto lascia presupporre che verrà aperta un’inchiesta. Ma all’ultimo momento, tutta la questione viene insabbiata: gli interessi economici in ballo sono troppo alti. Helen ha un confronto con sua madre, e scopre nuovi lati della donna che la sorprendono piacevolmente. Bloom si occupa di due bambini ricoverati d’urgenza per una somministrazione sbagliata di farmaci mentre erano a scuola. Iggy comunica a Trevor che, dato quello che è successo, non è più possibile lavorare insieme. Trevor, resosi conto che Iggy lo aveva assunto solo perchè attratto da lui, se ne va in malo modo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 15 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 20 Rivoluzione. Veronica è a capo del New Amsterdam ma a quanto pare nessuno è felice di questo. L’ospedale sembra andare a rotoli, soprattutto dopo che alcuni inservienti hanno delle eruzioni sulla pelle per via di guanti scoop scadenti. Esasperati, scioperano e costringono Veronica ad andare a casa. La dottoressa Sharpe deve arrendersi di fronte alla legge inglese che ha il diritto di staccare il supporto vitale quando un minore non ha più probabilità di sopravvivenza.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

New Amsterdam 4 trama episodi 15 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 21 Castelli di sabbia. Il New Amsterdam viene invaso da decine di anziani provenienti da una casa di riposo che ha chiuso i battenti. Ad alcuni viene diagnosticata la gonorrea, e la dottoressa Bloom deve indagare sulla loro attività sessuale. Reynolds decide di operare i pazienti in attesa da tempo di un intervento chirurgico, ma non tutto andrà come previsto. Max si offre di dare una mano prima di partire per Londra e conosce un ex pianista, mentre Helen visita un castello dove vorrebbe organizzare il suo matrimonio

New Amsterdam 4 trama episodi 15 luglio 2022 su Canale 5

New Amsterdam 4 episodio 22 Io sarò il tuo rifugio. Finale di stagione, confermato per una quinta e ultima stagione. Un uragano sta per colpire New York. In ospedale regna il panico, l’unico che decide di prendere in mano la situazione e gestire l’emergenza è Iggy. Nonostante gli intoppi, riesce a salvare l’ospedale dal disastro e a dimostrare a se stesso e a Martin che non è un debole, che può farcela. Nel frattempo Reynolds si trova in una situazione di emergenza con suo padre, Reynolds e sarà proprio un piccolo incidente a creare un sottile legame tra loro. Max è in fibrillazione per l’arrivo di Sharpe e le nozze imminenti, ma la ragazza non arriverà.

New Amsterdam 4 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

New Amsterdam sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv New Amsterdam in onda su Canale 5 la domenica sera basta andare sull’hashtag ufficiale #NewAmsterdam, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

Per essere sempre aggiornato su New Amsterdam segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

New Amsterdam: link utili