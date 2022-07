Torna in chiaro su Canale 5 Station 19 con la quarta stagione della serie tv targata ABC per la prima volta in chiaro su Canale 5. Di seguito trama, anticipazioni e promo del nuovo appuntamento mercoledì 20 luglio 2022. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Station 19 trama episodi 20 luglio 2022 su Canale 5

Station 19 trama stagione 4 episodio 1 Niente sembra lo stesso. Al via la quarta stagione della serie. Nel finale della terza, Andy si è trovata faccia a faccia con la madre che credeva morta. Il filo del racconto riprende tra settimane dopo lo scioccante incontro. E la pandemia di Covid-19 ha fatto irruzione sulla scena. L’episodio si apre su Ben che fa ritorno in centrale e trova Andy intenta a scrivere l’elogio per il padre. L’uomo escalama «Dio, come mi manca mia moglie» e subito si pente di quanto detto. Teme di aver ferito i sentimenti dell’amica. Perché? Prima notizia shock della stagione: Andy e Robert si sono separati! Nel corso della puntata, ritroviamo tutti i protagonisti, tutti alle prese con l’emergenza sanitaria e con la difficile gestione dei rapporti personali con le persone amate. Ma il Covid-19 non ferma la stupidità umana. Anzi. E i nostri si ritrovano a intervenire su un incendio appiccato – involontariamente – da un gruppo di adolescenti.

Station 19 streaming

Negli USA gli episodi sono andati in onda sulla ABC durante la tipica serata del giovedì TGIT dedicata alle serie tv di Shondaland come Grey’s Anatomy. In Italia la puntata doppiata in italiano è stata trasmessa sul canale satellitare Fox Life su Sky, mentre arriva in chiaro in seconda serata su Canale 5 in giugno 2022. Station 19 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

