Un’estate in Provenza film stasera in tv 20 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Un’estate in Provenza è il film stasera in tv mercoledì 20 luglio 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un’estate in Provenza film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Avis de mistral

DATA USCITA: 13 aprile 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Rose Bosch

CAST: Jean Reno, Anna Galiena, Aure Atika, Jean-Michel Noirey, Charlotte de Turckheim

DURATA: 105 Minuti

Un’estate in Provenza film stasera in tv: trama

Tre fratelli, Lea, Adrien e il piccolo Theo, nato sordo, vanno in vacanza in Provenza dai nonni. A causa di dissidi familiari i tre ragazzi non hanno mai incontrato il nonno Paul “Oliveron”. Ben presto tra gli adolescenti e il nonno, che credono uno psicopatico, nasce uno scontro generazione. Man mano che però il passato turbolento di Paul ritorna a galla, le distanze tra nonno e nipoti finiranno per accorciarsi e …

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un’estate in Provenza film stasera in tv: curiosità

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche francesi il 2 aprile 2014 e in quelle italiane il 13 aprile 2016.

In Italia al Box Office ha incassato 133 mila euro.

Il film è uscito in sala anche con i sottotitoli per i non udenti.

La regista Rose Bosch ha affermato che ha realizzato il film perché la “diverte molto pensare che i nonni di oggi sono gli hippie di ieri.”

Un’estate in Provenza streaming

Un’estate in Provenza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un’estate in Provenza film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili