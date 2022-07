Chicago Med 6 trama episodi 22 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Med 6 torna stasera in tv venerdì 22 luglio 2022 in prima serata su Italia 1 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 6 trama episodio 1 Quando tutto è cambiato. La pandemia da Covid-19 fa irruzione nella sceneggiatura. Ritroviamo i nostri protagonisti alle prese con l’emergenza sanitaria. Tutto lo staff del Gaffney è coinvolto nelle nuove procedure, ma sono il dottor Choi, il dottor Lanik e April quelli che combattono in prima linea al pronto soccorso. Nel frattempo, Will tratta una paziente che si è infortunata a un braccio e la cui anamnesi, costellata da cadute, non può che insospettirlo. Si trova, forse, ad avere a che fare con un’alcolizzata? A proposito di dipendenze, Halstead deve fare anche i conti con i problemi della sua nuova ragazza, Hannah, alle prese con una ricaduta. Il dottor Marcel e la dottoressa Manning, intanto, si occupano di un paziente affetto da cancro, mentre il dottor Charles, dopo aver contratto il virus, è costretto a restare in quarantena. Anche Sharon lavora da casa a causa di un problema di salute.

Chicago Med 6 trama episodio 2 Nascoste ma perfettamente visibili. Sharon annuncia che il dottor Choi è stato scelto come nuovo responsabile del Pronto Soccorso e non tutti, Will in testa, sono felici che la scelta sia caduta su di lui. Ma non c’è tempo per le schermaglie tra colleghi, di lì a poco viene ricoverata una ragazza con problemi respiratori, seguita dalla madre, positiva al Covid. Nel frattempo, mentre April combatte contro le ingiustizie legate alla pandemia, la dottoressa Manning si occupa di una paziente incinta che è stata condannata per aggressione. La presenza del suo agente per la libertà vigilata non farà che complicare le cose. Infine, mentre il dottor Charles e il dottor Marcel trovano un punto d’incontro, il primo si trova ad affrontare problemi familiari.

Chicago Med 6 trama episodio 3 La strada verso casa. April ha lasciato il reparto Covid per tornare a lavorare in Pronto Soccorso il cui nuovo capo, come ricordiamo, è Ethan. Tra i due la situazione non è delle migliori, anche perché lei avrebbe preferito continuare a combattere la lotta contro il virus. Li troviamo che, insieme al dottor Charles, si occupano di una giovane paziente, Lisa Kelly Bissett, terrorizzata dagli aghi. Ma il suo comportamento porta i nostri a sospettare un trauma nel suo passato. La giovane potrebbe essere stata rapita in tenera età. April in particolare impegnerà tutta se stessa nelle indagini, con risultati davvero eccellenti! Nel frattempo, Will e Maggie seguono una donna anziana con problemi cardiaci, Natalie è impegnata in consulti on line e si insospettisce riguardo a una paziente e il dottor Marcel si trova a curare Megan, una paramedica nonché una sua ex.

Chicago Med 6 streaming

Chicago Med 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

