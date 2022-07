CHICAGO FIRE 10 EPISODI 27 LUGLIO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 10 trama episodi 27 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Fire 10 trama episodio 4 La cosa giusta. Casey arriva in Oregon, dove vivono i figli di Andy Darden. Griffin cerca ovviamente di fare del suo meglio, ma l’appartamento è allo sbando e Ben, il minore, ha imboccato una brutta strada. La presenza di Matt, anche se per pochi giorni, porta immediatamente qualche beneficio e una parvenza di stabilità per i due ragazzi. Ma pochi giorni non possono bastare e Casey capisce di non poter lasciare Griffin e Ben. Decide, così, di fissare un incontro con le assistenti sociali che seguono i due ragazzi, proponendo loro di prenderli in affido e di portarli con lui a Chicago. Ma c’è un problema: Griffin e Ben hanno già traslocato molte volte, sarebbe preferibile non aggiungerne un’altra. Hanno trovato una loro dimensione in città e Casey non può che accettarlo. Se davvero vorrà aiutarli sarà lui a doversi trasferire..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 10 trama episodi 27 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Fire 10 trama episodio 5 Duecento. Dopo il confronto avuto con Hermann nel finale della scorsa puntata, Casey comunica la sua decisione a Brett: si trasferirà in Oregon, per aiutare i figli di Darden, ma non vorrebbe farlo da solo. Lei è disposta ad accompagnarlo? Nonostante Sylvie sia innamorata di lui praticamente da sempre, i due fanno coppia da relativamente poco tempo. Lei viene presa in contropiede, non lascerà Chicago. Il loro rapporto è già destinato a chiudersi? Per Matthew ci sono tanti addii da dire, a Gallo, a Boden e, naturalmente, a Severide. Nel frattempo, Cruz diventa papà: l’amata Chloe dà alla luce un bel maschietto. Il suo nome sarà Brian Cruz, ma tutti lo chiameranno “Otis” in onore del suo amico e collega tragicamente scomparso in servizio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago Fire 10 trama episodi 27 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Fire 10 trama episodio 6 Nessuna via d’uscita. La puntata apre un nuovo capitolo per la Caserma 51: per Sylvie, Kelly e gli altri è necessario andare avanti e trovare nuovi equilibri. Severide si trova nuovamente a collaborare con la sezione investigativa del Dipartimento. Come ricordiamo lo scorso episodio si era concluso con un incendio in una chiesa, incendio non casuale. Kelly ritrova anche la tenente Sieger e si tuffa nell’indagine. Nel frattempo, Sylvie cerca di andare avanti. La relazione a distanza non sarà facile ma lei è determinata a farla funzionare. Mouch e Hermann, infine, dovranno gestire una situazione non semplice quando il Dipartimento viene hackerato.

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago Fire: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Chicago Fire 7 basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoFire, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago Fire 7 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago Fire: link utili