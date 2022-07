Il programma di divulgazione scientifica SuperQuark 2022 torna stasera in tv mercoledì 27 luglio in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

SuperQuark 2022: anticipazioni e servizi puntata 27 luglio

Gli habitat d’acqua dolce occupano solo una piccola parte della superficie della terra, ma sono vitali per milioni di creature che si riuniscono per trovare un compagno. E il successo dipende da una perfetta scelta dei tempi, legata all’arrivo delle piogge o allo scioglimento dei ghiacci. Prosegue in questi habitat – con il documentario della Bbc – il viaggio nel gioco della seduzione di Superquark, in onda mercoledì 27 luglio su Rai 1, con Piero Angela. Obiettivo, inoltre, sulla Banca Cute della Regione Emilia-Romagna, collegata al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena, una delle cinque banche del tessuto cutaneo italiane accreditate dal Centro Nazionale Trapianti. Alberto Angela sarà invece, questa settimana, tra gli Iceberg della Groenlandia. Navigherà in mezzo a questi giganti galleggianti, tra scenari meravigliosi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

SuperQuark 2022: anticipazioni e servizi puntata 27 luglio

Nel servizio di Barbara Bernardini e Marco Visalberghi, in primo piano il Tree Talker, un sistema di ricerca pionieristico che si propone di entrare in contatto con alberi e foreste in giro per il mondo e raccogliere dati vitali sul loro benessere. Una specie di check up continuo che attraverso sensori applicati direttamente agli alberi riesce a raccogliere informazioni relative all’ambiente, umidità, temperatura assorbimento di CO2 e rilascio di ossigeno e salute dell’albero. L’idea è nata dalla mente del Premio Nobel Riccardo Valentini, un ingegnere dell’Università della Tuscia specializzato nell’analisi dei big data e cambiamenti climatici. Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni si occupano del primo censimento dei 3300 lupi italiani intervistando gli esperti. E ancora, a 53 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna, i progetti delle agenzie spaziali e lo straordinario ruolo dell’Italia nella futura impresa lunare.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

SuperQuark 2022: rubriche

Scienza in cucina: in studio la dottoressa Elisabetta Bernardi indaga con Daniela Franco quali sono i migliori sostituti del latte e della carne;

Dietro le quinte della storia: il professor Alessandro Barbero parla dell’incoronazione di Napoleone;

Psicologia di una bufala: Massimo Polidoro spiega come funziona la “macchina del fango”;

L’esperimento: il fisico Paco Lanciano racconta cosa sono i mooni.

Superquark Natura: anticipazioni

Piero Angela è anche in seconda serata con Superquark Natura con un episodio completo della meravigliosa serie BBC “Un pianeta perfetto”, argomento centrale “gli ambienti più estremi”.

SuperQuark streaming

La serie tv SuperQuark streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

SuperQuark: seguilo con noi

Per commentare in diretta il programma SuperQuark con Piero angela basta andare sull’hashtag ufficiale #SuperQuark, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

Per essere sempre aggiornato su SuperQuark segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

SuperQuark: link utili