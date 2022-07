Chicago Med 6 trama episodi 29 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Med 6 torna stasera in tv venerdì 29 luglio 2022 in prima serata su Italia 1 la sesta stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Med 6 trama episodio 4 Compromessi a fin di bene. Conclusa la quarantena, Sharon finalmente ritorna in presenza al Chicago Med. E sarà una giornata, come sempre, frizzante! Il dottor Choi è alle prese con un paziente che si sottopone a continui interventi chirurgici affinché il suo corpo sia “perfetto”. Ethan è in difficoltà e ritiene indispensabile chiamare in causa il dottor Charles. Ethan, inoltre, sembra già sentire la notevole pressione che il suo nuovo ruolo comporta. La dottoressa Manning si occupa di una paziente, Isabella, cui viene diagnosticato un tumore all’addome. Natalie chiama in causa Crockett che procederebbe subito all’intervento, ma il capo di oncologia blocca tutto.

Chicago Med 6 trama episodio 5 Quando vincono le emozioni. Una coppia è stata ricoverata d’urgenza al pronto soccorso per un grave avvelenamento da gas. Crockett prende in carico il caso e Noah lo affianca. Noah riconosce subito uno dei due pazienti, si tratta del dottor Coleman, che gestisce una clinica del posto. La moglie non ce la fa e muore, e Crockett resta alle prese con Coleman e i suoi strani esami del sangue. C’è un elevato tasso di droga nel suo sistema. Perché? Il dottor confessa di aver accettato di praticare l’eutanasia sulla moglie, affetta da SLA, per poi procedere al suicidio. Quando Crockett e Noah riferiscono l’accaduto a Choi si aspettano che lui ci passi sopra – come sarebbe umano fare – ma il nostro Ethan, ovviamente la vede in modo diverso.

Chicago Med 6 trama episodio 6 Ora non posso affrontarlo. Non ci sono buone notizie per la nostra Maggie. Lei e il marito Ben scoprono che le condizioni di salute di Auggie, il ragazzino dato loro in affido, stanno rapidamente peggiorando. Ha bisogno di un trapianto di fegato, al più presto. La Goodwin trova un donatore, ma c’è un problema, la persona in questione è affetta da una grave malattia che, quasi sicuramente, il trapianto trasmetterebbe ad Auggie. Maggie, posta di fronte alla scelta morte subito o speranza in una cura, sceglie la seconda. Nel frattempo, il dottor Marcel e la dottoressa Manning si occupano di una paziente cui viene diagnosticato un tumore. La donna non accoglie la notizia con sorpresa, la madre è morta per un cancro allo stomaco. Ma c’è di più. Non ha alcuna intenzione di sottoporsi a qualsivoglia terapia.

Chicago Med 6 streaming

Chicago Med 6 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

