Belle e Sebastien film stasera in tv 1 agosto: cast, trama, streaming

Belle & Sebastien va in onda stasera in tv lunedì 1 agosto 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Belle & Sebastien film stasera in tv: cast

La regia è di Nicolas Vanier. Il cast è composto da Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Dimitri Storoge, Andreas Pietschmann, Mehdi, Urbain Cancelier.

Belle & Sebastien film stasera in tv: trama

Siamo sui Pirenei al tempo della seconda guerra mondiale. Il protagonista è un piccolo orfano di nome Sebastien di otto anni che vive insieme al pastore César, praticamente un nonno adottivo. Il bambino che diventa amico di Belle, una cagnolona bianca che vive nei boschi attorno al paese. Belle è ritenuta dagli abitanti una bestia da temere, un vero predatore feroce e pericoloso. Così tocca a Sebastien dimostrare che la sua amica canina è invece un buon animale salvando una famiglia di fuggitivi inseguiti dai militari tedeschi guidandoli al di là delle montagne.

Belle & Sebastien streaming

Belle & Sebastien streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Belle & Sebastien film stasera in tv: trailer

