Una serata tra amici va in onda stasera in tv venerdì 5 agosto 2022 in onda su Rai 1 in prima serata con Christian De Sica.

Una serata tra amici stasera in tv con Christian De Sica: ospiti e anticipazioni

Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. “Una serata tra amici” è un importante one man show in onda su Rai1, che segna il ritorno in Rai di uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. È una passeggiata tra musica e parole, una serie di monologhi esilaranti di Christian De Sica, grande affabulatore. Una serata tra amici vedrà anche il debutto di Maria Rosa De Sica, figlia di Christian, che per la prima volta canterà con il padre. Altro ospite d’eccezione della serata sarà Carlo Verdone. Una serata tra amici è un programma prodotto in collaborazione con Ballandi. Scritto da Christian De Sica e Pino Strabioli, con Simone di Rosa, Marco Pantaleo, Simone Pinelli e con Francesco Valitutti. Le scene sono di Marco Calzavara. La fotografia è di Marco Lucarelli. La regia di Cristiano D’Alisera. La Direzione Musicale di Marco Tiso. Produttore Esecutivo Ballandi Andrea Mazzoni.

Una serata tra amici streaming

Una serata tra amici streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

