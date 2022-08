C’era Una Volta Il West film stasera in tv 20 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

C’era Una Volta Il West è il film stasera in tv sabato 20 agosto 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

C’era Una Volta Il West film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Western

ANNO: 1968

REGIA: Sergio Leone

CAST: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander, Marco Zuanelli, Aldo Berti, Marilù Carteny, Claudio Mancini, Luigi Ciavarro, Enzo Santaniello, Dino Mele

DURATA: 167 Minuti

C’era Una Volta Il West film stasera in tv: trama

Nel terreno Sweetwater, vicino all’immaginaria cittadina di Flagstone nel West, c’è l’unica fonte d’acqua della regione. Quando Brett McBain compra il terreno per farvi passare la ferrovia, con l’acqua che assicurerebbe il vapore per le locomotive, il giovane magnate ferroviario Morton manda un sicario a spaventarlo per farlo andare via. Frank però uccide McBain e i suoi tre figli, lasciando i corpi in modo da incolpare il bandito Cheyenne. Proprio quando sembra che la terra ora sia di nessuno, arriva da New Orleans un’ex prostituta che si rivela essere Jill McBain, moglie del defunto e quindi proprietaria della terra. Intanto il pistolero soprannominato Armonica è alla ricerca di Frank. Morton è deciso a ottenere Sweetwater per costruire l’ultimo pezzo di ferrovia e perseguiterà Jill, che però sarà protetta da Armonica e Cheyenne.

C’era Una Volta Il West film stasera in tv: curiosità

Il soggetto del film è stato ideato da Sergio Leone, Bernardo Bertolucci e Dario Argento.

Le musiche iconiche sono di Ennio Morricone.

Si tratta del primo capitolo della così detta trilogia del tempo di Sergio Leone. Seguono i film Giù la testa (1971) e C’era una volta in America (1984).

Negli USA venne proiettata nelle sale una versione tagliata di 145 minuti, che non fu accolta positivamente.

C’era Una Volta Il West streaming

C’era Una Volta Il West streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

C’era Una Volta Il West film stasera in tv: trailer

