La serie tv Delitti in Paradiso va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 24 agosto 2022 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 24 agosto 2022

Delitti in Paradiso stagione 11 episodio 4 Una scelta difficile. L’episodio segna l’addio alla serie di Joséphine Jobert, interprete della detective Florence Cassell. L’attrice aveva già detto addio allo show nell’ottava stagione, per poi tornare. La sua uscita di scena chiuderà la storia tra Florence e Neville. Dopo aver accettato di collaborare a un caso di competenza della polizia jamaicana, Florence è riuscita a infiltrarsi sotto copertura nel cerchio ristretto di Miranda Priestley facendosi assumere, con il nome di Celeste, come babysitter per Dolores, la figlia della donna. La situazione si complica quando, in seguito a un duro litigio tra Miranda e un uomo di nome Harley Joseph, ci scappa il morto. I nostri dovranno risolvere il caso senza far saltare la copertura della collega.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

