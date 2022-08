L’Uomo Fedele film stasera in tv 24 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

L’Uomo Fedele è il film stasera in tv mercoledì 24 agosto 2022 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Uomo Fedele film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Sentimentale, Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Louis Garrel

CAST: Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel, Vladislav Galard, Bakary Sangaré, Kiara Carrière, Diane Courseille

DURATA: 78 Minuti

L’Uomo Fedele film stasera in tv: trama

Marianne e Abel si amano e vivono insieme, almeno fino a quando Marianne non lascia Abel perché aspetta un figlio da Paul, il miglior amico di Abel. Marianne lo sposerà presto e lui deve andarsene, in fretta. Abel non oppone resistenza e se ne va come fosse niente ma non è niente. Nove anni dopo, il cuore di Paul si ferma. Abel e Marianne si rivedono al funerale. Gli ex amanti si riavvicinano ma Eve, sorella di Paul, uscita dall’adolescenza e innamorata da sempre dell’amico del fratello, vuole Abel e dichiara guerra a Marianne. A complicare tutto poi c’è Joseph, figlio di Marianne e Paul, appassionato di enigmi polizieschi e convinto che la madre abbia avvelenato il padre.

L’Uomo Fedele recensione

L’inizio del film è folgorante: om tre minuti c’è una concatenazione di eventi che si sviluppano in nove anni. La trama procede spedita senza tralasciare le emozioni profonde e i sentimenti dei personaggi. Ma man mano che si aggiungono variabile alla storia il ritmo incalzante comincia a rallentare progressivamente verso una suspense hitchcockiana.

L’Uomo Fedele film stasera in tv: curiosità

Il film ha ottenuto una candidatura ai Cesar.

L’Uomo Fedele streaming

L’Uomo Fedele streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

L’Uomo Fedele film stasera in tv: trailer

