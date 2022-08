Made in Italy film stasera in tv 27 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Made in Italy è il film stasera in tv sabato 27 agosto 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Made in Italy film stasera in tv: cast

TITOLO: Made in Italy

DATA USCITA: 25/01/2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Luciano Ligabue

CAST: Stefano Accorsi, Kasia Smutniak, Fausto Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Tobia De Angelis, Alessia Giuliani e Gianluca Gobbi

DURATA: 90 minuti

Made in Italy film stasera in tv: trama

Riko (Stefano Accorsi) ha 50 anni, è nato e cresciuto in una città dell’Emilia e fa l’operaio in un salumificio. È un uomo di specchiate virtù, ma molto sfortunato, Il suo lavoro non gli piace e gli consente con fatica di mantenere la casa di famiglia. È circondata da molti amici e può contare sull’amore della sua famiglia, una moglie che tra alti e bassi ama da sempre, e un figlio universitario molto ambizioso. Riko però non riesce ad essere soddisfatto ed è pieno di rancore verso una società che gli ha dato false speranze e crudi dinieghi. Ma quando le uniche certezze della sua vita si dissolvono a Riko non resta che reagire, prendere in mano il suo presente e ricominciare, in un modo o nell’altro.

Made in Italy recensione

Il film trae spunto dall’omonimo album di Ligabue, ma la trama racconta una storia ben più complessa di quella accennata nel lavoro musicale del regista-cantautore. Ci sono molti personaggi e la vicenda è ricca di intrecci e spunti di riflessione. Ligabue si conferma con questo suo terzo lavoro bravo dietro la macchina da presa. Un menestrello di storie del nostro tempo. Ottima l’interpretazione di Stefano Accorsi che sembra avere un vero feeling coi personaggi usciti dalla mente di Ligabue. Sempre brava e piacevole Kasia Smutniak nel ruolo della moglie del protagonista.

Made in Italy film stasera in tv: curiosità

Stefano Accorsi ha interpretato il protagonista di un altro film di Ligabue, Radiofreccia.

Il film è stato girato in Emilia Romagna e poi a Roma e Francoforte.

Alcune immagini del film sono state utilizzate in anteprima nei concerti del tour Palasport 2017-Ligabue Made in Italy.

Made in Italy streaming

Made in Italy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Made in Italy film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=FO7BtCtbu2o

