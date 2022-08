Ready Player One film stasera in tv 28 agosto: cast, trama, curiosità, streaming

Ready Player One è il film stasera in tv domenica 28 agosto 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ready Player One film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ready Player One

DATA USCITA: 28 marzo 2018

GENERE: Azione, Thriller, Fantascienza

ANNO: 2018

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, Mark Rylance, Hannah John-Kamen, T.J. Miller, Ben Mendelsohn, Julia Nickson, Lena Waithe

DURATA: 140 Minuti

Ready Player One film stasera in tv: trama

Anno 2045: la terra è invibile per guerre, inquinamento, povertà e crisi energetica. Gli uomini vivono in condizioni precarie in grossi container spogli. Unico svago è accedere al mondo virtuale di OASIS creato dal miliardario Halliday. Ogni giorno milioni di persone accedono a questo mondo virtuale con un semplice visore e un paio di guanti aptici e si immergono in scenari iperrealistici per sfuggire al mondo reale, tetro e pericoloso. Alla morte di Halliday ha inizio una stimolante sfida lanciata dall’eccentrico creatore: una caccia al tesoro da miliardi di dollari. L’adolescente Wade (Tye Sheridan), da sempre affascinato dalla figura del programmatore, ha collezionato informazioni sulla sua vita e il suo lavoro. Attraverso l’avatar Parzival proverà ad aggiudicarsi il premio in palio, contro i potenti nemici di una malvagia multinazionale (la IOI) e un nutrito gruppo di concorrenti senza scrupoli.

Ready Player One recensione

Un incredibile viaggio tra realtà virtuale e realtà reale disseminato di riferimenti alla cultura pop degli anni ’70 e ’80. Un vero e proprio tuffo nella memoria e un “ritorno al futuro” per il regista Steven Spielberg che, dopo averci deliziato quest’anno con il film politicamente impegnato The Post, torna al genere a lui più caro: la fantascienza. E lo fa con la maestria e la genialità che da sempre lo contraddistinguono come regista e come “creatore di altri mondi”.

Fin da subito lo spettatore si trova immerso in un mondo virtuale, OASIS, fatto di avatar e sfide impossibili, come se la vita stessa fosse nient’altro che una proiezione di un videogioco di cui Spielberg riesce a ricreare tutte le dinamiche grazie ad effetti speciali sorprendenti e scene di raro impatto visivo. Ma quello che traspare oltre alla perfezione tecnica della realtà virtuale, è la dimensione squisitamente reale della memoria degli anni d’oro di Spielberg (70-80) in cui il regista cominciava a macinare i primi grandi successi della sua carriera. Allo spettatore non resta che abbandonarsi allo spettacolo e alla fantasia, facendosi guidare dal protagonista a bordo della mitica Delorian di Ritorno al Futuro. Imperdibile. Recensione a cura di Andy Boy

Ready Player One film stasera in tv: curiosità

Il film è basato sul romanzo omonimo di Ernest Cline edito nel 201. Ancora prima di essere pubblicato la storia era già stata concessa in licenza per un adattamento cinematografico alla Warner Bros.

Nel 2014 la regia della pellicola viene proposta a Christopher Nolan, Robert Zemeckis, Matthew Vaughn, Edgar Wright e Peter Jackson, prima di essere affidata nel marzo 2015 a Steven Spielberg.

A giugno 2016 viene annunciato che John Williams si sarebbe occupato della colonna sonora. Un anno dopo Alan Silvestri sostituisce Williams, impegnato a musicare The Post, anche questo film diretto da Spielberg.

La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al South by Southwest l’11 marzo 2018.

Ready Player One streaming

Ready Player One streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ready Player One film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=iE9a9wmZ_mM

