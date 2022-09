Jesus Rolls Quintana è tornato film stasera in tv 7 settembre: cast, trama, streaming

Jesus Rolls Quintana è tornato è il film stasera in tv mercoledì 7 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Jesus Rolls Quintana è tornato film stasera in tv: cast

La regia è di John Turturro. Il cast è composto da John Turturro, Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Jon Hamm, Christopher Walken, Pete Davidson, Gloria Reuben, Sonia Braga, J.B. Smoove, Michael Badalucco, Margaret Reed.

Jesus Rolls Quintana è tornato film stasera in tv: trama

John Turturro, in veste di regista e attore, riporta sullo schermo Jesus Quintana. Con il suo indimenticabile completo viola, si era già fatto notare sulla pista da bowling in qualità di sfidante del team del Drugo, nel celebre film dei fratelli Coen del 1998, “Il grande Lebowski”. In questo film ritroviamo Quintana appena uscito di prigione e alle prese con la furia di un parrucchiere armato di pistola. Il protagonista deve quindi darsi alla fuga, non solo dal folle parrucchiere, ma anche dalla legge e dalla società. Il personaggio interpretato da Turturro, non sarà tuttavia solo in questa disavventura, ad affiancarlo ci sono infatti Petey e Marie, interpretati rispettivamente da Bobby Carnevale e Audrey Tautou. Questo trio di disadattati darà vita ad un’irriverente commedia, un viaggio rocambolesco durante il quale, tra le altre cose, un’amicizia nata per caso si trasformerà in una storia d’amore fuori da ogni schema. Il film è scritto e diretto da John Turturro che prima di procedere alla realizzazione ha ottenuto l’assenso dei fratelli Coen.

Jesus Rolls Quintana è tornato streaming

Jesus Rolls Quintana è tornato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Jesus Rolls Quintana è tornato film stasera in tv: trailer

