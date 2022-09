Delitto sull’autostrada film stasera in tv 10 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Delitto sull’autostrada è il film stasera in tv sabato 10 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Bruno Corbucci ha come protagonista Tomas Milian. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Delitto sull’autostrada film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Poliziesco

ANNO: 1982

REGIA: Bruno Corbucci

CAST: Tomas Milian, Bombolo, Olimpia Di Nardo, Paco Fabrini, Gabriella Giorgelli, Adriana Russo, Giorgio Trestini, Viola Valentino

DURATA: 91 Minuti

Delitto sull’autostrada film stasera in tv: trama

Nico Giraldi si trasforma in camionista per intrufolarsi all’interno di una banda di teppisti dell’autostrada che rapinano Tir. Nel corso di questa indagine il commissario Giraldi conosce la cantante Anna, la quale metterà a rischio la tranquillità della famiglia del protagonista…

Delitto sull’autostrada film stasera in tv: curiosità

Il film fa parte della saga cinematografica dedicata al personaggio fittizio Nicola “Nico” Giraldi creato dallo sceneggiatore Mario Amendola e da Bruno Corbucci con il volto di Tomas Milian. Ne sono stati fatti undici film tra il 1976 e il 1984 tra cui Delitto al ristorante cinese.

Nella colonna sonora è presente la canzone Sola, scritto da Maurizio Fabrizio e Vincenzo Spampinato interpretato da Viola Valentino.

Nel film sono stati fatti alcuni errori. In particolare, anna e il collega camionista chiamano l’ispettore col suo vero nome ossia Nico. Entrambi però non avrebbero dovuto conoscere quel nome, ma chiamarlo con quello di copertura, Gigi.

Delitto sull’autostrada streaming

Delitto sull’autostrada streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Delitto sull’autostrada film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=KTQR0V4PLUU

