TIM MUSIC AWARDS 2022 SCALETTA 10 SETTEMBRE. La seconda puntata dei premi della musica italiana condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada vanno in onda sabato 10 settembre in prima serata su Rai 1. Ecco di seguito la scaletta della prima serata e la suddivisione dei cantanti. DOVE VEDERE LE SERATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

TIM Music Awards 2022 scaletta: le due serate

Due serate con il meglio della musica italiana. È il Tim Music Awards, giunto quest’anno alla sedicesima edizione, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 9 e sabato 10 settembre in diretta dall’Arena di Verona. Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno l’evento musicale insieme per l’undicesimo anno consecutivo. Durante il Tim Music Awards verranno consegnati i premi per i risultati di vendita ottenuti da vari artisti per la pubblicazione di album, singoli, concerti, oltre ai premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assomusica, Arena Di Verona e Tim. Tra gli ospiti non solo tanti musicisti ma anche artisti come Amadeus, Mara Venier, Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Vincenzo Salemme, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Cristiano Malgioglio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

TIM Music Awards 2022 scaletta e cantanti 10 settembre su Rai 1

Verranno premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione Fimi/Gfk Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Nell’edizione di quest’anno dei Tim Music Awards, ritornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) svolti tra settembre 2021 e settembre 2022.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Music Awards 2022 streaming

La collaudata coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenterà le due serate che saranno trasmesse in differita su Rai 1 venerdì 9 settembre e sabato 10 settembre. L’evento sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su Radio Rai. DOVE VEDERE LE SERATE IN TV E STREAMING

Music Awards 2022 sui social

Per commentare in diretta le due serate evento sia in diretta sia durante la messa in onda televisiva basta andare sugli hashtag ufficiali #musicawards e #MA22. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato Music Awards segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

Music Awards 2022 link utili