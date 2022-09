Left Behind La Profezia film stasera in tv 14 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Left Behind La Profezia è il film stasera in tv mercoledì 14 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. La pellicola di genere catastrofico è diretta da Vic Armstrong con protagonista Nicolas Cage. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Left Behind La Profezia film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Left Behind

GENERE: azione, thriller

ANNO: 2014

REGIA: Vic Armstrong

CAST: Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson, Lea Thompson, Nicky Whelan, Jordin Sparks

DURATA: 110 Min

Left Behind La Profezia film stasera in tv: trama

La giovane Chloe va a trovare per il suo compleanno il padre Rayford (Nicolas Cage), un pilota di aerei. Questi però non sa della sorpresa e resta a lavoro per flirtare con un’assistente di volo. Quando Chloe va all’aeroporto per salutare suo padre conosce Buck, un giovane affascinante con cui subito stringe amicizia. Improvvisamente durante il volo accade qualcosa di impensabile: in tutto il mondo milioni di persone scompaiono contemporaneamente senza lasciare traccia, ma sono gli abiti che indossavano a terra. Il mondo cade nel caos totale e mentre sull’aereo Rayford si trova a dover mettere tutti in salvo, Chloe resta sola perchè sia il piccolo fratellino Raymie sia la mamma sono scomparsi..

Left Behind La Profezia film stasera in tv: curiosità

Nonostante nel film i personaggi di Lea Thompson e Nicholas Cage sono sposati, non hanno condiviso scene insieme.

Lea Thompson interpreta Irene Steele, madre del personaggio Chloe Steele interpretato da Cassi Thomson. Nella serie tv Al posto tuo (Switched at Birth) le due interpretano invece suocera e nuora.

La canzone sui crediti di cosa, I Wish We All Were Ready, è la colonna sonora di una serie tv del 72 che parla di rapimenti intitolata A Thief in the Night.

Left Behind La Profezia streaming

Left Behind La Profezia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Left Behind La profezia film stasera in tv: trailer

