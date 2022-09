I Mercenari film stasera in tv 19 settembre: cast, trama, streaming

I Mercenari è il film stasera in tv lunedì 19 settembre 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Mercenari film stasera in tv: cast

La regia è di Sylvester Stallone. Il cast è composto da Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Randy Couture, David Zayas, Terry Crews, Steve Austin, Charisma Carpenter, Eric Roberts, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis.

I Mercenari film stasera in tv: trama

Barney Ross (Sylvester Stallone) è il capo, il saggio e lo stratega di una banda uniti da un forte legame che vive ai margini della società. È un uomo molto coraggioso e che non ha niente da perdere. La squadra di mercenari al suo comando è formata da Lee Christmas, ex SAS ed esperto di coltelli e armi con lama, Yin Yang, maestro di Close Quarter Combat, Hale Caesar, specialista di armi a canna lunga, Toll Road, l’intellettuale del gruppo e grande esperto di demolizioni e Gunnar Jensen, bravo combattentye ed esperto cecchino. Barney accetta un lavoro propostogli da un uomo misterioso, un certo Church (Bruce Willis). Non si tratta però di una normale missione, ma il loro compito e quello di far cadere il governo del Generale Gaza. Quest’ultimo è un dittatore assassino dell’isola di Vilena responsabile di anni di morte e distruzione inflitti sul suo popolo. Il contatto della banda nell’isola di Vilena è Sandra che però dovranno abbandonare al suo destino di morte quando la situazione precipiterà e il gruppo dovrà fuggire. Barney non si rassegna alla disfatta e convince il suo gruppo a tornare nell’isola per salvare Sandra e terminare la missione.

I Mercenari streaming

I Mercenari streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

I Mercenari film stasera in tv: trailer

