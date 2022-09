Black Mass L’ultimo gangster film stasera in tv 21 settembre: trama, curiosità, streaming

Black Mass L’ultimo gangster è il film stasera in tv mercoledì 21 settembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Scott Cooper ha come protagonisti Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson e Kevin Bacon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Black Mass L’ultimo gangster film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Black Mass

USCITO IL: 8 ottobre 2015

GENERE: Azione, Drammatico

ANNO: 2015

REGIA: Scott Cooper

CAST: Johnny Depp, Joel Edgerton, Sienna Miller, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Rory Cochrane, Kevin Bacon, Adam Scott, Corey Stoll, Peter Sarsgaard, Jesse Plemons, Julianne Nicholson, Jeremy Strong

DURATA: 122 Minuti

Black Mass L’ultimo gangster film stasera in tv: trama

Nella Boston degli anni settanta ci sono due gang che si spartiscono gli affari illeciti: la famiglia italiana degli Angiulo e la Winter Hill Gang comandata dal gangster irlandese James Bulger (Johnny Depp). Amato e rispettato nella propria zona, James decide di collaborare con un agente dell’FBI John Connolly (Joel Edgerton) il quale gli propone di aiutarlo a fare carriera negli ambienti federali in cambio della libertà di agire contro gli Angiulo senza interventi della polizia. Inizierà così l’ascesa al potere di James Bulger il quale riuscirà ad operare nell’impunità riuscendo grazie suoi rapporti con la politica e la polizia a diventare in breve tempo uno dei boss più temuti e rispettati della storia di Boston.

Black Mass L’ultimo gangster film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira alla vera storia dell’alleanza tra l’agente dell’FBI di Boston John Connolly e il gangster irlandese James “Whitey” Bulger che nel 1970 lavorarono insieme per eliminare la mafia italiana. Questa collaborazione consentì a Whitey di evitare l’applicazione della legge contro di lui e di conseguenza consolidò il suo potere diventando uno dei gangster più spietati e potenti nella storia Boston.

Molte delle scene degli omicidi sono state girate nei luoghi in cui questi vennero eseguiti realmente.

Johnny Depp provò molte volte a contattare il vero Bulger per prepararsi a interpretarlo. Inoltre, per aiutarlo nel ruolo il regista assunse come consulenti alcuni dei vecchi associati del mafioso. Ognuno di loro lodò il lavoro di Depp dichiarando che era uguale a Whitey.

Black Mass L’ultimo gangster streaming

Black Mass L’ultimo gangster streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Black Mass L’ultimo gangster film stasera in tv: trailer

