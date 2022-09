L’Isola Delle Coppie film stasera in tv 21 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

L’Isola Delle Coppie è il film stasera in tv mercoledì 21 settembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da Peter Billingsley vede nel cast Vince Vaughn e Jason Bateman. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Isola Delle Coppie film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Couples Retreat

GENERE: commedia

ANNO: 2009

REGIA: Peter Billingsley

CAST: Vince Vaughn, Jon Favreau, Malin Akerman, Jason Bateman, Kristen Bell, Kristin Davis, Faizon Love, Jean Reno, Ken Jeong, John Michael Higgins, Tasha Smith, Carlos Ponce, Peter Serafinowicz, Kali Hawk, Karen David

DURATA: 107 Minuti

L’Isola Delle Coppie film stasera in tv: trama

Jason e Cynthia sono una coppia in crisi. Decidono di lasciarsi e si confidano con i loro amici più cari: Joey e Lucy, Shane con la sua nuova ragazza Trudy, ma soprattutto Dave e Ronnie la coppia leader del gruppo. Per tentare di salvare in extremis il loro rapporto, Jason e Cynthia decidono di andare su di un’isola tropicale dove esiste un centro specializzato per aiutare a risolvere i problemi di coppia. I costi sono decisamente elevati e l’unico modo per riuscire a non spendere una fortuna è quello di proporre il viaggio ai loro amici…

L’Isola Delle Coppie film stasera in tv: curiosità

Nel cartone dei Griffin c’è un episodio dell 13° stagione che fa riferimento al film. L’episodio si intitola Prendi mia moglie e si svolge in un’isola dove i personaggi sono andati per ravvivare il loro rapporto di coppia.

Nonostante un investimento ridotto (60 milioni di dollari) la pellicola ebbe un gran successo al botteghino con 109.2 milioni di dollari di incasso in USA e 59 milioni di dollari all’estero.

L’Isola Delle Coppie streaming

L’Isola Delle Coppie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Isola Delle Coppie film stasera in tv: trailer

