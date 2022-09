The Day After Tomorrow film stasera in tv 23 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo è il film stasera in tv venerdì 23 settembre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Day After Tomorrow film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Drammatico

ANNO: 2004

REGIA: Roland Emmerich

CAST: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward, Austin Nichols, Arjay Smith, Tamlyn Tomita, Sasha Roiz, Ian Holm

DURATA: 125 Min

The Day After Tomorrow film stasera in tv: trama

Jack Hall (Dennis Quaid) è un paleoclimatologo convinto che l’effetto serra ed il conseguente surriscaldamento della Terra porteranno ad una devastante nuova era glaciale. Per dimostrare questa sua teoria Hall ha progettato un software che può calcolare questi eventi. Ma le statistiche ed i dati elaborati dal suo software che prevedono l’evento nell’arco di cento anni, danno all’improvviso un nuovo risultato: la glaciazione investirà il pianeta nel giro di pochi giorni.

Il professore e climatologo scozzese Terry Rampson (Ian Holm) che è in una stazione di monitoraggio climatico, capisce cosa sta succedendo e comincia a collaborare a distanza con Hall che nel frattempo ha comunicato le previsioni alle autorità che invece di agire tempestivamente lo accusano di essere a caccia di notorietà e ne ignorano gli avvertimenti.

Il clima comincia a modificarsi: piogge, cataclismi naturali, un mastodontico fronte di aria gelida investe il globo, è iniziata una nuova glaciazione. Hall, il cui figlio Sam (Jake Gyllenhaal) è a New York devastata da uno tsunami e piombata in un glaciale e letale inverno, insieme ad un fido collaboratore e amico decide di raggiungere il figlio per salvarlo. Hall comincia così il lungo viaggio verso New York..

The Day After Tomorrow film stasera in tv: curiosità

La 20th Century Fox ha invitato un gruppo di scienziati a vedere in anteprima il film per testare le loro reazioni agli argomenti trattati. Tutti gli scienziati hanno ammesso che la pellicola è piacevole, anche se non ha alcun fondamento a livello scientifico.

Nel 2008, Yahoo! Movies ha inserito il film nella top 10 dei film scientificamente più inaccurati.

L’esercito degli USA ha dato in prestito molti elicotteri UH-60 Blackhawk per la scena finale. Tanto che le autorità canadesi hanno dovuto assicurare i cittadini di Montreal che non stavamo per essere invasi dagli Stati Uniti.

Il regista Roland Emmerich ha ammesso che la Statua della Libertà sarebbe stata abbattuta dalla terribile onda del film. Ha però deciso di tenerla in piedi e lasciarla intatta come simbolo di speranza.

The Day After Tomorrow streaming

The Day After Tomorrow streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Day After Tomorrow film stasera in tv: trailer

