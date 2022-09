Official Secrets Segreto di stato film stasera in tv 29 settembre: cast, trama, streaming

Official Secrets Segreto di stato è il film stasera in tv giovedì 29 settembre 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Official Secrets Segreto di stato film stasera in tv: cast

La regia è di Gavin Hood. Il cast è composto da Keira Knightley, Matthew Goode, Ralph Fiennes, Matt Smith, Rhys Ifans, Indira Varma, MyAnna Buring, Jack Farthing, Conleth Hill, Tamsin Greig, Hattie Morahan, Shaun Dooley, Ray Panthaki.

Official Secrets Segreto di stato film stasera in tv: trama

Il film ci riporta al gennaio del 2003, quando Katharine (Keira Knightley), impiegata presso il Government Communications Headquarters (GCHQ), venne a conoscenza di un file top secret dell’NSA che svelava un complotto politico atto a favorire l’intervento militare in Iraq. La donna decise di mettere al corrente il quotidiano The Observer e, da quel momento, per lei iniziò una lunga battaglia giudiziaria per difendersi dall’accusa di spionaggio e divulgazione di segreti nazionali.

Official Secrets Segreto di stato streaming

Official Secrets Segreto di stato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Official Secrets Segreto di stato film stasera in tv: trailer

