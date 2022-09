Il programma delle imitazioni Tale e Quale Show 2022 torna su Rai 1 stasera in tv venerdì 30 settembre 2022 in prima serata su Rai 1. Carlo Conti condurrà anche questa dodicesima edizione dello show che conquista il pubblico grazie alle interpretazioni dei concorrenti delle star internazionali e nostrane. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Tale e Quale Show 2022: anticipazioni e imitazioni 30 settembre

È tutto pronto per la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Si parte venerdì 30 settembre per nove puntate totali, che andranno in onda in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Come di consueto, il programma vedrà personaggi del mondo dello spettacolo cimentarsi in performance apparentemente impossibili, imitando i big della musica nazionale e internazionale. Canteranno sempre rigorosamente dal vivo, aiutati dalla professionalità di un team composto da stilisti, truccatori, parrucchieri, coreografi e vocal coach che lavorerà per renderli il più possibile simili alle star che andranno a impersonare.

Tale e Quale Show 2022 prima puntata: concorrenti

Elena Ballerini

Rosalinda Cannavò

Samira Lui

Valeria Marini

Alessandra Mussolini

Valentina Persia

Andrea Dianetti

Claudio Lauretta

Gilles Rocca

Antonino

Francesco Paolantoni

Tale e Quale Show 2022: la giuria

Confermatissima la super giuria dell’anno scorso, composta dalla “regina” del piccolo schermo Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio, ma come nel 2021, anche quest’anno ci sarà un quarto giudice – imitatore, diverso in ogni puntata. Anche gli Artisti avranno la possibilità di partecipare alle votazioni finali dando la propria preferenza al collega che vorranno premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’). I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor coach” Emanuela Aureli.

Tale e Quale Show 2022 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Tale e Quale Show 2022: seguilo con noi

Per commentare in diretta le imitazioni di Tale e Quale Show 2022 basta andare sull’hashtag ufficiale #TaleEQualeShow, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

