Robin Hood film stasera in tv 1 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Robin Hood è il film stasera in tv sabato 1 ottobre 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Robin Hood stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Drammatico, Avventura, Storico

ANNO: 2010

REGIA: Ridley Scott

CAST: Russell Crowe, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Mark Strong, Alan Doyle, Matthew Macfadyen, Danny Huston, William Hurt, Max von Sydow, Oscar Isaac, Eileen Atkins, Léa Seydoux, Bronson Webb, Robert Pugh

DURATA: 140 Minuti

Robin Hood stasera in tv: trama

Robert Longstride, Robin, è un esperto arciere dell’esercito di Re Riccardo I d’Inghilterra, impegnato nell’assedio e saccheggio in Normandia, dopo una lunga guerra contro i Francesi. Quando durante una battaglia, Re Riccardo viene ucciso, Robert scappa dall’assedio in atto assieme a Will Scarlett, Alan-a-Dale e Little John, anch’essi soldati dell’esercito. Cercando un modo di attraversare la Manica senza essere riconosciuti, incontrano il morente Robert di Locksley, un cavaliere incaricato di riportare la corona in patria al nuovo Re, Giovanni. Il cavaliere, come ultimo desiderio, chiede a Robert Longstride di consegnare al vecchio padre, abbandonato con rancore, la sua spada.

Vestiti da cavalieri inglesi, Robin e i compagni attraversano la Manica e portano la corona al nuovo re e si incamminano verso Nottingham, terra di Locksley, resa povera e affamata dallo sceriffo corrotto e dalle alte tasse riscosse dagli esattori per pagare le campagne belliche del Re. Qui Robin incontra Walter, padre di Locksley, che lo convince a vestire i panni del figlio morto per evitare di perdere le proprie terre, e Marion, moglie del defunto cavaliere. Inizia quindi la storia di ribellione e guerra verso il crudele re Giovanni Senzaterra, che porteranno Robert a diventare il leggendario fuorilegge Robin Hood della foresta di Sherwood, la cui storia ha appassionato generazioni su generazioni. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE DEL FILM

Robin Hood stasera in tv: curiosità

Ridley Scott ha ammesso che l’unico precedente film sul leggendario personaggio sia Un Uomo in Calzamaglia di Mel Brooks.

Il film non andò molto bene al botteghino, tanto che il sequel inizialmente messo in pre produzione è stato cancellato.

In origine, Russell Crowe avrebbe dovuto interpretare sia Robin Hood sia lo Sceriffo di Nottingham, ma l’idea fu scartata.

Si tratta della quinta collavorazione tra Ridley Scott e Russell Crowe dopo Il gladiatore (2000), Un’ottima annata – A Good Year (2006), American Gangster (2007) e Nessuna verità (2008). Nonostante ciò i due non sono andati molto d’accordo sul set e questo sembra aver inasprito il loro rapporto.

Robin Hood streaming

Robin Hood streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Robin Hood stasera in tv: trailer

