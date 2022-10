Colombiana film stasera in tv 3 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Colombiana è il film stasera in tv lunedì 3 ottobre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Colombiana film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione, thriller, drammatico

ANNO: 2011

REGIA: Olivier Megaton

CAST: Zoe Saldana, Amandla Stenberg, Michael Vartan, Lennie James, Cliff Curtis, Jordi Mollà, Jesse Borrego, Cynthia Addai-Robinson

DURATA: 108 Minuti

Colombiana film stasera in tv: trama

La piccola Cataleya vive in Colombia, a Bogotà, con i suoi genitori Fabio e Alicia. Il padre ha dei rapporti con il malavitoso Don Luis, ma dopo un incontro fra i due, il mafioso commissiona al suo scagnozzo Marco l’omicidio di tutta la famiglia Restrepo. Fabio riesce però a capire di essere in pericolo e mentre tenta la fuga, viene accerchiato dai criminali a casa sua insieme a moglie e figlia. Non possono fare altro che combattere per cercare di avere salva la vita, e i due genitori nascondono Cataleya andole un prezioso microchip che la bambina deve consegnare all’ambasciata americana per salvarsi. Cataleya però diventata adulta si trasforma in una assassina professionista a sangue freddo con l’unico scopo di vendicare la sua famiglia..

Colombiana film stasera in tv: curiosità

Diretto da Olivier Megaton, il film è però stato scritto e co-prodotto da Luc Besson.

La pellicola è stata girata tra Chicago, New Orleans e il Messico.

La canzone di chiusura è Hurt dei Nine Inch Nails nella versione del 2003 cantata da Johnny Cash.

Colombiana streaming

Colombiana streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Colombiana film stasera in tv: trailer

