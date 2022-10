The Walking Dead 11X17: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

The Walking Dead 11X17 va in onda domenica 2 ottobre 2022 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 3 ottobre, sulla piattaforma Disney+. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E STREAMING

The Walking Dead 11X17: trama, anticipazioni e spoiler

L’episodio The Walking Dead 11X17 si intitola Lockdown, che tradotto in italiano significa “chiusura”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Daryl e Negan accorrono al Commonwealth per fermare Hornsby dall’andare a caccia delle loro famiglie. Pamela trova un accordo con chi protesta chiedendo giustizia per i crimini di Sebastian. Mercer ha bisogno di Rosita contro un gruppo di zombie.

The Walking Dead 11X17 streaming

Negli USA l’episodio va in onda sulla AMC domenica 2 ottobre 2022. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa il giorno dopo, lunedì 3 ottobre 2022, sulla piattaforma Disney+. The Walking Dead 11X17 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in onda su Disney+ sia on demand sia sull’App della piattaforma. Attualmente non si sa se le puntate verranno trasmesse su Sky o in chiaro in tv.

The Walking Dead 11X17 streaming sottotitolato e italiano

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com e eurostreaming.pink), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

The Walking Dead 11X17: promo

