Jumanji The Next Level film stasera in tv 9 ottobre: cast, trama, streaming

Jumanji The Next Level è il film stasera in tv martedì 11 ottobre 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Jumanji The Next Level film stasera in tv: cast

La regia è di Jake Kasdan. Il cast è composto da Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny Glover, Danny DeVito, Nick Jonas, Madison Iseman, Awkwafina, Colin Hanks, Alex Wolff, Dania Ramirez, Rhys Darby

Jumanji The Next Level film stasera in tv: trama

La coraggiosa gang di Jumanji torna dopo tre anni ed è Spencer a mettere nei guai tutti perché, dopo aver tenuto con sé alcuni pezzi del gioco più pericoloso del mondo all’insaputa dei propri amici, viene risucchiato mentre prova a ripararlo nel seminterrato del nonno. Così anche Bethany, Fridge e Martha sono costretti a rientrare per salvare il loro compagno ed è lì che i protagonisti scoprono che nulla è come avevano previsto e per sopravvivere dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate, dagli aridi deserti fino alle montagne innevate. Stavolta, però, non saranno soli: loro malgrado, infatti, il nonno di Spencer e l’amico Milo Walker, spaventati da un fortissimo rumore, vengono catapultati nel gioco dopo essersi precipitati nel seminterrato. Aiutarli ad abituarsi ai loro avatar sarà un compito tutt’altro che semplice per il gruppo e renderà le loro avventure ancora più rischiose. Anche perché nel frattempo le regole sono cambiate e complicheranno non poco la vita a tutti i personaggi.

Jumanji The Next Level streaming

Jumanji The Next Level streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

