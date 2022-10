Il Commissario Montalbano La gita a Tindari streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano La gita a Tindari va in onda stasera in tv mercoledì 12 ottobre 2022 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2001 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano La gita a Tindari: trama

Nenè Sanfilippo, un picciotto di 21 anni, è stato freddato da un colpo di pistola mentre apriva il portone di casa. Qualche ora dopo si presenta in commissariato Davide Griffo, preoccupato perché non ha più notizie dei suoi genitori. Vuole l’autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento. Con grande sorpresa il commissario Montalbano scopre che i coniugi Griffo abitano nello stesso stabile del ragazzo ucciso. Quando entrano nell’appartamento dei Griffo, lo trovano vuoto e in ordine. Montalbano scopre che i Griffo hanno partecipato ad una gita organizzata a Tindari con altri anziani. Una foto scattata sul pullman ritrae i Griffo seduti nell’ultima fila, mentre il signor Griffo è girato a guardare attraverso il lunotto posteriore. Una Punto sembra seguire il pullman. E’ leggibile la targa: la macchina è di Nenè Sanfilippo, il ragazzo ucciso. Nell’appartamento di Sanfilippo sono state ritrovate una serie di video cassette con Sanfilippo a letto con diverse donne. Una di queste è una rumena, moglie del noto chirurgo di trapianti Isgrò. Inoltre nel computer di Sanfilippo sono state trascritte una serie di lettere porno che si scambiava con la rumena e una specie di romanzo di fantascienza. I Griffo vengono trovati uccisi in una casupola di campagna. A questo punto è chiaro che ad uccidere Sanfilippo e i Griffo è stata la stessa mano. Montalbano scopre anche che i Griffo avevano affittato proprio a Sanfilippo una casupola di campagna. Questa era la base usata da Sanfilippo per seguire delle attività illecite con Internet. Sarà la lettura del romanzo che Nenè scriveva nel suo computer a dare la chiave per risolvere il caso.

Il Commissario Montalbano La gita a Tindari: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Carmela Gentile, Costantino Carrozza, Ferdinando Greco, Giovanni Moschella, Sebastiana Fichera, Marcella Olivieri, Ciccino Sineri. La gita a Tindari è il 5° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella terza stagione televisiva della serie andata in onda nel 2001. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 9 maggio 2001. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2000 per Sellerio Editore.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

