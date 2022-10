Into the sun film stasera in tv 14 ottobre: cast, trama, streaming

Into the sun è il film stasera in tv venerdì 14 ottobre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Into the sun film stasera in tv: cast

La regia è di Mink (Christopher Morrison). Il cast è composto da Steven Seagal, William Atherton, Kosuke Toyohara, Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George, Juliette Marquis, Ken Lo, Akira Terao, Eve Masat.

Into the sun film stasera in tv: trama

I criminali membri della Yacuza hanno ucciso il sindaco di Tokyo ed hanno rapito una sua parente. Il capo della CIA decide di chiamare in suo aiuto Travis Hunter, cresciuto in Giappone e allevato alla scuola degli yakuza. Travis è il fratellastro del politico assassinato ed accetta di investigare sull’accaduto. Dopo alcune ricerche, Travis e Sean scoprono una rete fittizia di droga sviluppatasi in Giappone ed in sviluppo nel territorio cinese gestita da Kuroda (Takao Osawa), un promettente leader della Yakuza, e da Chen (Kenneth Low), unico contatto di Kuroda in Cina. Emerge presto un’incredibile disegno terroristico volto a sconvolgere il mondo intero mentre all’interno degli yakuza si incendia una violenta rivolta interna dei giovani membri.

Into the sun streaming

Into the sun streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Into the sun film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=zj4tACBGjqs

