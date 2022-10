Il Commissario Montalbano Tocco d’artista streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano Tocco d’artista va in onda stasera in tv mercoledì 19 ottobre 2022 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2001 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

All’alba una telefonata di Catarella sveglia il commissario Montalbano (Luca Zingaretti). Il famoso orafo Alberto Larussa è stato trovato morto sulla sedia a rotelle con il corpo completamente carbonizzato. Tutti gli indizi fanno pensare che si tratti di suicidio. La stessa notte a Vigata un elettricista è stato ucciso a colpi di pistola. Ad indagare è il vice di Montalbano, Mimi Agello (Cesare Bocci). Montalbano, però, non è completamente convinto della tesi di suicidio ed ottiene dal giudice qualche giorno per approfondire le indagini. Perquisendo i piani superiori della villetta di Larussa, Montalbano trova delle vecchie foto strappate che ritraggono l’orefice quando non era ancora invalido, una pistola e un testamento con il quale Larussa lascia tutti i suoi beni al fratello Giacomo.

La perizia calligrafica sul testamento rivela che la scrittura dell’orefice è stata contraffatta, gettando delle ombre su Giacomo, la cui posizione è aggravata da un testimone che ha notato la sua auto in prossimità della villa di Larussa la notte della morte di questi. Giacomo, che solo di recente aveva ripreso i rapporti con il fratello, si dichiara innocente, ma viene arrestato. Nuove testimonianze sembrano inchiodare Giacomo che si difende asserendo di non aver avuto bisogno di contraffare il testamento del fratello perché, secondo le volontà del padre, alla morte di Alberto, tutti i beni che questi aveva ereditato dal padre sarebbero comunque passati a lui.

Così i conti per Montalbano continuano a non tornare: perchè Giacomo Larussa avrebbe dovuto falsificare il testamento, quando comunque l’erede naturale era lui? E’ l’incontro con il vecchio notaio di famiglia a rendere chiara a Montalbano la dinamica dei fatti: Alberto Larussa era paralizzato non per una caduta da cavallo ma in seguito ad un violento litigio avuto con il fratello Giacomo a causa di una donna, Emma Morpurgo. Il padre aveva creduto che Giacomo avesse volontariamente fatto del male al fratello e aveva deciso di punirlo lasciando tutti i suoi beni ad Alberto. Ma il nome di Emma figura anche nell’agenda dell’elettricista ammazzato, uno strozzino, e dal confronto serrato fra i dati raccolti sui due casi Montalbano inizia a intravedere un’inaspettata e tragica verità…

Il Commissario Montalbano Tocco d’artista: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Ileana Rigano, Bianca Maria D’Amato, Antonino Bellomo, Pippo Montalbano, Luigi Maria Burruano, Giuseppe Santostefano, Giovanni Speciale. La gita a Tindari è il 6° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella terza stagione televisiva della serie andata in onda nel 2001. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 16 maggio 2001. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2000 per Sellerio Editore.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

