Contract to Kill film stasera in tv 21 ottobre: cast, trama, streaming

Contract to Kill è il film stasera in tv venerdì 21 ottobre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Contract to Kill film stasera in tv: cast

La regia è di Keoni Waxman. Il cast è composto da Steven Seagal, Russell Wong, Sergiu Costache, Jemma Dallender, Mircea Drambareanu, Radu Andrei Micu, Ioachim Ciobanu, Ghassan Bouz.

Contract to Kill film stasera in tv: trama

John Harmon è un ex agente CIA e DEA e viene richiamato a formare una squadra di tre persone, composta anche dall’agente dell’FBI Zara e dall’ex militare delle Forze Speciali e pilota di droni Sharp, per bloccare sul nascere una nuova rotta per l’infiltrazione di terroristi che utilizza quelle tradizionali del …

Contract to Kill streaming

Contract to Kill streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Contract to Kill film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili