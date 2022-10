Birds of Prey film stasera in tv 26 ottobre: cast, trama, streaming

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è il film stasera in tv mercoledì 26 ottobre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Birds of Prey film stasera in tv: cast

La regia è di Cathy Yan. Il cast è composto da Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Derek Wilson, Matthew Willig, Jurnee Smollett, Chris Messina, Rosie Perez, Steven Williams, Charlene Amoia, Ali Wong, François Chau.

Birds of Prey film stasera in tv: trama

Dopo quanto avvenuto in Suicide Squad, Harley Quinn (Margot Robbie) e il Joker non sono più una coppia. Come farebbe ogni persona con il cuore spezzato, Harley cerca di superare la rottura e rimettersi in piedi, scacciando i dispiaceri con cibo spazzatura e cercando qualche brivido scoppiettante. Oltre a ritrovarsi sola per le strade di Gotham, la storia con Joker le ha lasciato in eredità molti nemici, primo fra tutti il temibile re del male Roman Sionis, meglio noto come Black Mask. La bella Harley Quinn, non è però l’unica ad essere presa di mira dal super cattivo, che è sulle tracce di altre tre “eroine”: Black Canary, dotata di urlo ultrasonico, Huntress, una combattente discendente da una famiglia mafiosa italoamericana, e Renee Montoya, agente di polizia. Quando il malvagio Black Mask prenderà di mira la piccola Cass, l’improbabile quartetto unirà le forze per sconfiggerlo.

Birds of Prey streaming

Birds of Prey streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Birds of Prey film stasera in tv: trailer

