Man On Fire Il fuoco della vendetta film stasera in tv 26 ottobre: cast, trama, streaming

Man On Fire Il fuoco della vendetta film stasera in tv 26 ottobre

Man On Fire Il fuoco della vendetta è il film stasera in tv mercoledì 26 ottobre 2022 in onda in prima serata su Rai 2.

Man On Fire Il fuoco della vendetta film stasera in tv: cast

La regia è di Tony Scott. Il cast è composto da Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Jesús Ochoa, Angelina Peláez, Gustavo Sánchez Parra, Gero Camilo, Rosa Maria Hernandez, Heriberto Del Castillo, Mario Zaragoza, Javier Torres Zaragoza, Iztel Navarro Vazquez, Esteban De La Trinidad, Charles Paraventi, Marizol Cal Y Mayor, Rodrigo Zurita, Hector Hernandez Zertuche, René Campero, Angelica Rosado, Norma Pablo, Georgina Gonzalez, Abraham Sandoval, Itatí Cantoral, Hugo Pelaez, Carmen Salinas, Jorge Zárate.

Man On Fire Il fuoco della vendetta film stasera in tv: trama

L’ex agente della C.I.A. John Creasy è un uomo burbero, alcolizzato, tormentato dai sensi di colpa. Il suo vecchio amico Paul gli propone un lavoro di guardia del corpo ad una bambina di una famiglia messicana. Dopo molte titubanze, Creasy accetta e nel tempo instaura un rapporto speciale con la piccola Pita, che però viene rapita in un assalto in cui lui stesso resta gravemente ferito. Una volta ripresosi, inizia a costruire la sua vendetta spietata contro la potente organizzazione criminale.

Man On Fire Il fuoco della vendetta streaming

Man On Fire Il fuoco della vendetta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

