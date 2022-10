Mina Settembre 2 torna stasera in tv domenica 30 ottobre 2022 in onda su Rai 1 in prima serata. Protagonisti della fiction sono Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mina Settembre 2 trama e anticipazioni 30 ottobre 2022 su Rai 1

Mina Settembre 2 episodio 9 Non si scappa. Il caso riporta Mina a Procida, stavolta per seguire le tracce di Gianluca, che sembra essersi infatuato della giovane figlia di Juliette, la proprietaria del bed&breakfast. È lui a chiamare Mina in aiuto, perché teme che l’idillio isolano della famiglia francese sia stato minato dal ritorno del marito di Juliette, un ex tossicodipendente che ha portato con sé malumore e conflitti. Cercando di scoprire cosa si nasconde tra le intricate maglie di questo dramma familiare, Mina scopre un segreto su Gianluca.

Mina Settembre 2 episodio 10 La Sibilla Cumana. La storia di Viola, una ragazza difficile che vive in casa famiglia e che vorrebbe conoscere la madre, è destinata a cambiare profondamente la vita di Mina. Decisa ad aiutare quella ragazzina, Mina si mette sulle tracce della madre, ficcandosi nei guai. Intanto Irene è alle prese con qualcosa che non si aspettava. Quello che invece Mina scopre guardando un servizio del tg è ancora più sconcertante.

