L’Eredità Una sera insieme va in onda stasera in tv mercoledì 2 novembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Eredità Una sera insieme stasera in tv: ospiti e anticipazioni 2 novembre 2022

Torna l’appuntamento all’insegna della beneficenza de L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia che mercoledì 2 novembre su Rai 1, propone L’Eredità. Una sera insieme a favore di Unicef. Serena Autieri, Cesare Bocci, Gabriele Cirilli, Gabriele Corsi, Nek, Francesco Paolantoni, Stefania Sandrelli, Ema Stokholma, giocheranno e si sfideranno per arrivare a laurearsi campioni di questa serata speciale. L’eventuale vincita sarà interamente devoluta in beneficenza a sostegno di bambine e bambini in tutto il mondo.

Ma non ci sarà solo il gioco: con una formula che ha già avuto successo nelle passate prime serate, L’Eredità offrirà momenti di vero e proprio show, con i Ricchi e Poveri e i Gemelli di Guidonia che andranno ad unirsi agli ingredienti usuali del programma, fra cui naturalmente, l’irrinunciabile Ghigliottina. Un’occasione per proporre al pubblico di Rai1 un momento di spettacolo e leggerezza, una sfida fatta di sorrisi e di emozioni, in una serata in cui la grande famiglia dell’Eredità si stringerà per fare del bene.

L’Eredità Una sera insieme streaming

L’Eredità Una sera insieme streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

