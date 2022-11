Il diritto di opporsi film stasera in tv 8 novembre: cast, trama, streaming

Il diritto di opporsi è il film stasera in tv martedì 8 novembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il diritto di opporsi film stasera in tv: cast

La regia è di Destin Daniel Cretton. Il cast è composto da Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, Karan Kendrick, O’Shea Jackson Jr., Tim Blake Nelson, Rafe Spall, Rob Morgan, Claire Bronson.

Il diritto di opporsi film stasera in tv: trama

Dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan (Michael B. Jordan) avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’avvocatessa locale Eva Ansley. Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, fu quello di Walter McMillian, che nel 1987 venne condannato a morte per l’omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostravano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui fosse quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritrovò in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatteva per Walter, e altri come lui, con le probabilità e il sistema contro.

Il diritto di opporsi streaming

Il diritto di opporsi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il diritto di opporsi film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

