Knives Out Cena con delitto film stasera in tv 9 novembre: cast, trama, streaming

Knives Out Cena con delitto è il film stasera in tv mercoledì 9 novembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Knives Out Cena con delitto film stasera in tv: cast

La regia è di Rian Johnson. Il cast è composto da Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Noah Segan, Edi Patterson, Riki Lindhome, Christopher Plummer.

Knives Out Cena con delitto film stasera in tv: trama

Un omaggio alla regina del giallo Agatha Christie. Harlan Thrombey, un agiato romanziere, editore nonché carismatico patriarca di una bizzarra famiglia è morto. Il suo corpo viene ritrovato dalla giovane cameriera Marta, la mattina dopo la grande festa per i suoi 85 anni, celebrazione alla quale ha partecipato tutta la famiglia Thrombey. Da questo fatto scatenante si snoda un intrigante e attuale mistery, una storia dentro la quale tutti i partecipanti possono essere il possibile assassino. Nessuno è escluso dalla lista dei possibili sospetti di omicidio all’arrivo del celebre detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig. Con tutto il suo intuito e carisma, Benoit è messo a capo del caso Thrombey e da subito sospetta che non si tratti di morte naturale ma di un chiaro caso di omicidio. La famiglia del defunto patriarca è numerosa e ognuno di loro avrebbe avuto un motivo più che valido per spingersi ad uccidere Harlan. Con la lettura del testamento, la famiglia si svelerà essere ancora più complicata e disfunzionale di quanto volesse apparire, con generazioni che si contrappongono non solo per età ma anche per stili di vita e obiettivi. Il film, pur essendo una perfetta crime story, non segue una struttura tradizionale e tiene lo spettatore in sospeso per tutta la durata della storia, con continui colpi di scena.

Knives Out Cena con delitto streaming

Knives Out Cena con delitto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Knives Out Cena con delitto film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili