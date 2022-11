Il ladro di giorni film stasera in tv 18 novembre: cast, trama, streaming

Il ladro di giorni è il film stasera in tv venerdì 18 novembre 2022 in onda in terza serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il ladro di giorni film stasera in tv: cast

La regia è di Guido Lombardi. Il cast è composto da Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Augusto Zazzaro, Carlo Cerciello, Rosa Diletta.

Il ladro di giorni film stasera in tv: trama

Salvo, undici anni, vive con gli zii in Trentino. Il giorno della sua Prima Comunione, mentre gioca a pallone con gli amici, compare inaspettatamente a bordo campo un uomo, suo padre Vincenzo. Salvo a stento lo riconosce perché non lo vede da sette anni da quando due carabinieri lo avevano portato via dalla loro casa in Puglia. Ora Vincenzo è uscito di prigione e dice di voler passare qualche giorno con il figlio, così parte con lui verso il Sud. Durante questo viaggio lungo l’Italia, scandito da molti incontri e ricordi, Vincenzo ricostruisce il proprio passato alla ricerca dell’uomo che lo ha incastrato mandandolo in galera, così Salvo scopre chi è e chi è stato veramente l’uomo che lo prendeva in braccio da piccolo chiedendogli un bacio, imparando a capirlo anche scoprendo i segreti della sua “vita precedente”. E quando saranno di nuovo padre e figlio l’uno per l’altro, torneranno di nuovo a decidere del proprio destino.

Il ladro di giorni streaming

Il ladro di giorni streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il ladro di giorni film stasera in tv: trailer

