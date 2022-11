Vicino all’orizzonte film stasera in tv 21 novembre: cast, trama, streaming

Vicino all’orizzonte è il film stasera in tv 21 novembre 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vicino all’orizzonte film stasera in tv: cast

La regia è di Tim Trachte. Il cast è composto da Luna Wedler, Jannik Schümann, Luise Befort, Henry Horn, Jamie Bick, Judith Paus, Axel Röhrle, Lena Vogt, Emil Schwarz.

Vicino all’orizzonte film stasera in tv: trama

Jessica ha da poco compiuto diciotto anni e, davanti a se, ha tutte le possibilità per realizzare un futuro promettente. Le cose cambiano quando incontra Danny, bello, affascinate e sicuro di sé, apparentemente l’immagine del ragazzo perfetto e proprio ciò che sembra essere ideale per Jessica. Tra i due ragazzi scoppia un amore travolgente e profondo, ma non tutto è così perfetto come sembra essere. Dietro questo alone di fascino, Danny nasconde infatti una dolorosa verità che porterà Jessica a realizzare che il futuro tanto sognato con il ragazzo probabilmente non arriverà mai. Tutto ciò non basterà però ad ostacolare l’amore tra i due ragazzi che continuano a credere nella loro storia e a viverla il più profondamente possibile.

Vicino all’orizzonte streaming

Vicino all’orizzonte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Vicino all’orizzonte film stasera in tv: trailer

