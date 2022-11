Maradonapoli film stasera in tv 25 novembre: cast, trama, streaming

Maradonapoli è il film stasera in tv venerdì 25 novembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Maradonapoli film stasera in tv: trama

documentario che racconta il legame simbiotico tra il Pibe de Oro e la città campana dal fatidico 30 giugno 1984, quando Diego Armando Maradona firmò con il Napoli. Cosa è rimasto della venuta del più forte calciatore di tutti i tempi nel Napoli, trentanni anni dopo il suo primo scudetto in azzurro? Il film ripercorre i sette anni di Maradona nel Napoli attraverso quello che fu un sogno per i tifosi azzurri che fecero del Pipe de Oro un’icona, un mito il simbolo del riscatto e della vittoria per tutta la città. La pellicola è prodotta da Cinemaundici in associazione con Rancilio Cube ed è distribuita dalla Warner Bros. Sceneggiatura e soggetto sono di Antonio Di Bonito, Cecilia Gragnani, Jvan Sica e Roberto Volpe.

Il 30 giugno 1984 non è un giorno come gli altri per la città partenopea: è il giorno in cui Maradona firma il contratto con il Napoli, il giorno in cui tutti napoletani, dal più aristocratico al più povero, sapranno di poter realizzare un sogno. In quegli anni Napoli viveva momenti duri, dal terremoto, al colera, alla guerra di camorra; ma con l’arrivo del Pipe de Oro succede qualcosa mai accaduto prima: Maradona fa vincere questa città per la prima volta. Maradona resta a Napoli 7 anni vincendo due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa italiana con il Napoli. In quei 7 anni vive la città, le sue contraddizioni, le sue meraviglie, le sue difficoltà, le sue speranze. Cosa è rimasto oggi a Napoli di quel calciatore che ha trasformato in realtà i sogni di un popolo? Tanto … e Maradonapoli racconta attraverso immagine, oggetti, storie e ricordi cosa vuol dire aver avuto Maradona nella propria città.

Maradonapoli streaming

Maradonapoli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Maradonapoli film stasera in tv: trailer

