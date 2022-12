Passaporto per la libertà: trama e anticipazioni 1 dicembre 2022

Passaporto per la libertà è la fiction in onda stasera in tv giovedì 1 dicembre 2022 in prima serata su Canale 5. Si tratta della miniserie drammatica brasiliana trasmessa su TV Globo basata sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Passaporto per la libertà trama episodio 3. Dopo le violenze contro gli ebrei durante la “Notte dei Cristalli”, le richieste di visto aumentano a dismisura e il consolato non le può accettare tutte. Aracy approfitta della partenza del console per far firmare i visti a Joao, pur consapevole di non averne il permesso. Quando il viceconsole le dice apertamente di essere dalla sua parte, Aracy decide di fidarsi e, nonostante le iniziali esitazioni, accetta il suo aiuto. Nel frattempo, Vivi chiede a Thomas di intercedere per scoprire dove si trova suo padre, che è stato arrestato.

Passaporto per la libertà trama episodio 4. Il padre di Vivi è morto: la ragazza e sua madre ricevono una scatola con le sue ceneri. La ragazza è sconvolta e chiede di potersi unirsi alla Resistenza, ricevendo però un secco rifiuto da parte di Helena. Quest’ultima viene ammonita da suo padre, preoccupato per i rischi a cui si espone. Mentre il processo di confisca dei beni ebraici avanza inesorabilmente, l’amore tra Aracy e Joao è sempre più intenso, e durante le ferie del console, lui, diventato responsabile delle pratiche, le consente di rilasciare ancora più visti del solito. I nazisti, però, non stanno con le mani in mano: Zumkle tiene d’occhio i movimenti di Aracy e, a peggiorare le cose, è sempre più attratto da lei.

Passaporto per la libertà trama episodio 5. Le nazioni europee sono ormai alla vigilia della guerra e la situazione in Germania è sempre più tesa. Joao, preoccupato per l’incolumità della donna che ama, litiga pesantemente con Aracy, che oltre a questo si preoccupa per la salute del figlio e si deve difendere dalle inopportune attenzioni del colonnello Zumkle. Nel frattempo Vivi, che soffre molto per la morte del padre, decide di sfruttare il proprio fascino per carpire informazioni agli ufficiali tedeschi e riportarle a Helena.

