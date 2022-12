Repo Men film stasera in tv 2 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Repo Men è il film stasera in tv venerdì 2 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Il thriller diretto da Miguel Sapochnik ha come protagonisti Forest Whitaker e Jude Law. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Repo Men film stasera in tv: scheda

GENERE: Fantascienza, Thriller

ANNO: 2010

REGIA: Miguel Sapochnik

CAST: Forest Whitaker, Jude Law, Liev Schreiber, Alice Braga, Carice van Houten, Liza Lapira, RZA

DURATA: 119 minuti

Repo Men film stasera in tv: trama

Grazie agli enormi progressi tecnologici, nel futuro sarà possibile sostituire gli organi vitali mal funzionanti con organi artificiali. C’è però una sola casa produttrice che naturalmente si fa pagare profumatamente dai suoi clienti. Quando questi non pagano, sguinzaglia i suoi recuperatori di organi che, senza nessuna pietà, se lo riprendono lasciando alla propria sorte i malcapitati debitori. Remy è il migliore fra tutti i recuperatori. Ma quando durante il servizio, un incidente lo costringe ad un trapianto di cuore, si ritroverà catapultato dall’altra parte della barricata…

Repo Men film stasera in tv: curiosità

Il film diretto è basato sull’omonimo romanzo di Eric Garcia.

La storia è ambientata nel 2025.

Forest Whitaker ha utilizzato le sue capacità nelle arti marziali in diverse scene del film, L’attore ha infatti studiato per molti anni Filipino Kali con maestri come Dan Inosanto e Richard Bustillo.

Leonardo DiCaprio è stato contattato per partecipare al film, ma ha rifiutato la parte.

In una scena in città è visibile un manifesto di Fast and Furious.

Repo Men streaming

Repo Men streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Repo Men film stasera in tv: trailer

